O czasu rozstania z Renatą Kaczoruk, z którą dzieliła go różnica wieku wynosząca 23 lata, Kuba Wojewódzki nie był widywany z żadną kobietą. Okuje się jednak, że w jego życiu jest już nowa wybranka, o czym powiedział sam w swoim programie. Rozmawiając z Agatą Kuleszą, dziennikarz pochwalił się:

W tej chwili moja dziewczyna, która studiuje medycynę, ma 22 lata

Jezu! To o czym ty z nią rozmawiasz? - zapytała zaskoczona aktorka

O trzustce... Czy co tam mnie rano boli. Ona będzie moim lekarzem ostatniego kontaktu – żartował Kuba.

Do tematu swojej nowej dziewczyny wrócił raz jeszcze, kiedy stwierdził, że jego partnerka, choć młodsza o 34 lata, oglądała te same filmy, co on:

Mój kanon to „Lot nad kukułczym gniazdem”, „Easy rider”, „Znikający punkt”. Wiesz dlaczego ona zna te filmy? Bo jej ojciec to oglądał. Jej tatuś, mój teść jest młodszy ode mnie

Na razie jednak Kuba Wojewódzki nie pokazał się publicznie z nową ukochaną. Czy to się niebawem zmieni?