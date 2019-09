W sobotę Karol Strasburger wystąpił w roli prowadzącego podczas imprezy Wielka Wrocławska & Gentleman’s Day. W wydarzeniu tym wziął także udział Grzegorz Schetyna. Obaj panowie wraz z małżonką polityka odbyli wspólną przejażdżkę dorożką. Zdjęciem z tego spotkania lider PO pochwalił się na Facebooku.

W komentarzach natychmiast pojawiły się słowa krytyki pod adresem Karol Strasburgera, który zdaniem niektórych osób, opowiedział się w ten sposób po jednej stronie politycznej. Niektórzy internauci uznali także, że z postawy prezentera "Familiady" nie będzie zadowolony Jacek Kurski:

No o,panie Karolu,a co na to prezes TV?! - zapytał jeden z fanów

Karol Strasburger natychmiast odpowiedział:

proszę wybaczyć ale nie wiem jaki miałby mieć związek Prezes TVP z faktem, że byłem prowadzącym imprezę i spotykałem tego dnia kilkaset osób. Nie widzę powodu, dla którego miałbym kogokolwiek unikac z powodów politycznych bo ja jestem ponad to, może na tym polega klasa i szlachetność człowieka. Swoje poglądy zachowuje dla siebie, to ja decyduje komu podaję, bądź nie rękę i z jakich powodów...Na szczęście jestem z tych, którymi się nie dyruguje - niezależnie od tego gdzie wykonuje swoją pracę 🤗 Pana Grzegorza serdecznie pozdrawiam, byl to bardzo miło spędzony dzień podczas wspaniałego wydarzenia

Innemu internaucie zaś gospodarz "Familiady" napisał:

Jak Pan widzi od 25 lat robię swoje cały czas choć z 8 prezesów może już przeżyłem... 😉 Nie jestem pracownikiem TVP ani też żadnej, innej stacji. Jestem wolnym człowiekiem, aktorem i prowadzącym jeden z ukochanych programów Polaków i nie ma takiej siły, która mogłabym mi kazać stanąć publicznie po którejkolwiek stronie politycznej 😖 Jest to moja indywidualna i osobista sprawa, tak jak głos na wyborach ✌️