Flagową restauracją Magdy Gessler jest mieszczący się na warszawskiej starówce lokal "U Fukiera". Ostatnio gwiazda TVN poszukiwała tam pracownika odpowiedzialnego za zmywanie naczyń. W ogłoszeniu od razu podana była stawka wynagrodzenia, która jak na tego typu zajęcie, była dość wysoka:

Poszukiwana osoba na zmywak do restauracji "U Fukiera", Rynek Starego Miasta 27. Praca w systemie 2/2, w godzinach 10-23. Stawka 13zł/h.

Mimo atrakcyjnego wynagrodzenia, chętnych nie było zbyt wielu:

Obowiązki to tylko zmywanie talerzy i kieliszków. Zgłosiły się tylko 4 osoby póki co. Jest duży problem z pracownikami niestety w całej gastro, to nie tylko nasza bolączka – powiedziała Pudelkowi osoba odpowiedzialna za rekrutację pracownika do "U Fukiera".

Czyżby potencjalnych pracowników odstraszał fakt, ich ich szefową byłaby wymagająca Magda Gessler?