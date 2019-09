Na swoim Instagramie Borys Szyc zamieścił post, w którym uczcił swoje urodziny:

41 lat bez filtra. Tak dziś wyglądam i tak żyje. Nie filtruje się niczym od ponad 5 lat i życie oraz Wy kochani, daliście mi same dobre znaki. Dziękuje za pamięć, za wsparcie, dziękuje moim bliskim i przyjaciołom, że o mnie nie zapomnieli. Nawet gdy było dużo ciemniej niż dziś. Justynko, mamo, córeczko, dziewczynki dziękuje Wam za wsparcie i miłość. W końcu tylko to się liczy. Zwrócę się znów do tych, którzy jeszcze się boją wstać. Zmiana jest dobra. I nigdy nie jest za późno. Dziękuje Dorocie Woronowicz. I Tobie @martabefly . Za wszystko. ❤️❤️❤️ #urodziny #birthday #man #4.09.78 #dziekuje #thanks

W komentarzach życzenia złożyli Szycowi koledzy po fachu, między innymi Tomasz Kot, Tomasz Karolak, Dawid Ogrodnik i Joanna Koroniewska. O urodzinach swojego narzeczonego nie zapomniała także Justyna Nagłowska. Na swoim profilu na Instagramie napisała:

Dziś mój najkochańszy człowiek świata ma urodziny. Z tej okazji Borysku chciałabym Ci podziękować, za Twoją miłość i nieustające wsparcie każdego dnia. Za Twoją upartość w dążeniu do celu, która bardzo mnie inspiruje i napędza do działania. Nauczyłeś mnie marzyć szeroko i pokazałeś jak bardzo warto! Uwielbiam z Tobą spełniać marzenia i robić razem coś, po raz pierwszy.❤️ Dziękuję Ci też za Twoją wrażliwość i dojrzałość i za to, że czytasz mi na głos, rzeczy, które Cię interesują i że tak cierpliwie słuchasz, kiedy czytam Ci Ja. Zawsze bądź zdrowy, o nic więcej nie będę prosić ❤️ Kocham Cię całym sercem, które bije mi szybciej na myśl o kolejnych latach, które spędzimy razem 😍