Pod wspólnym zdjęciem zrobionym na tle jednego z najpopularniejszych obrazów Van Gogha, Weronika Rosati napisała:

Uwielbiam zaznajamiać moją córkę ze sztuką - ona uwielbia chodzić do muzeum, oglądać klasykę kina i słuchać Franka Sinatry. Obie jesteśmy fankami obrazu Van Gogha "Irysy"

Fani Weroniki nie uwierzyli jednak, że 2-letnia dziewczynka faktycznie lubi oglądać muzealne ekspozycje i klasyki kina.

No tak.. bo to by było nudne, gdyby dziecko lubiło się po prostu lalkami albo klockami bawić...

No tak.Dwulatka interesuje się sztuką i klasyką filmową.Zapewne zgłębia tajniki buddyzmu i płynnie mówi po chińsku.Oczywiście zna tablice Mendelejewa i planety układu słonecznego.Tylko tatusia nie zna.

A Dostojewski i Szekspir w oryginale dwulatka już przeczytała??? Jeżeli nie, no to wstyd wielki, że takie duże dziecko, a ma takie zaległości 😂. Pani Weronikp, blagam, proszę nie krzywdzić małej Elżuni. To dziecko zasługuje na normalne dzieciństwo, każdy psycholog to Pani powie. Nie przeskoczy Pani normalnego rozwoju dziecka lecząc swoje kompleksy i chore ambicje. Proszę ja kochać, ale nie krzywdzić

ojj jak to przeczytałam to nasuwa się tylko jedna myśl. Co za głupoty Pani pisze .. 🙈🤣 ten istagram robi z ludzi debili

Czy zabieranie małego dziecka do muzeum i pokazywanie mu klasyki kina to faktycznie zły pomysł?