Izabela Janachowska w maju urodziła swoje pierwsze dziecko. I choć jak zapewnia, straciła głowę na punkcie małego Christophera, to nie zamierza odcinać się od pracy. Prezenterka już nagrywa kolejne odcinki swojego programu o ślubach, a w rozmowie z "Super Expressem" przyznała, że nie wyobraża sobie życia bez pracy:

Mój urlop macierzyński był króciusieńki. Ja cały czas muszę coś robić. Nieustannie śledzę wszystko co związane ze ślubami, żeby potem przekazać to widzom. To daje mi radość. Nie mogę żyć bez telewizji, bo kocham ten biznes, uwielbiam ten szał i szum. Jak mam wokół siebie kamery, to wiem, że żyję, choć z radością wracam do domu i cieszę się z roli mamy.

Nowe odcinki programu Izabeli Janachowskiej pojawią się w stacji TLC już jesienią.