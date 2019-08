Cyrus i Hemsworth poznali się 10 lat temu na planie filmu "Ostatnia piosenka", gdzie zagrali zakochaną w sobie parę. Emocje z planu szybko przeniosły się na życie, a piosenkarka i aktor stali się jedną z najgorętszych par show biznesu. Związek trwał 3 lata i był bardzo burzliwy, bowiem zakochani kilkukrotnie rozstawali się i wracali do siebie. Kiedy rozstali się na dłużej, Miley nawiązywała liczne romanse, również z kobietami, bowiem o czym mówi otwarcie, jest biseksualna. Rok temu, ku zaskoczeniu wszystkich, Miley i Liam postanowili stanąć na ślubnym kobiercu. Podczas skromnej ceremonii, która odbyła się w prywatnej posiadłości powiedzieli sobie "tak". W połowie sierpnia jednak media obiegła potwierdzona przez osobę z bliskiego otoczenia pary informacja o ich separacji. Kiedy wiadomość tę potwierdził sam Liam, rozpoczęły się spekulacje na temat przyczyn takiej decyzji. Ponieważ w mediach pojawiły się zdjęcia Cyrus w objęciach modowej blogerki uznano, że to romans piosenkarki doprowadził do rozpadu jej małżeństwa.

W końcu Miley postanowiła zabrać głos w tej sprawie i zaprzeczyć medialnym doniesieniom. W oświadczeniu opublikowanym na Instagramie napisała:

Akceptuję to, że życie jakie sobie wybrała oznacza, że muszę być w 100% transparentna wobec moich fanów, których kocham oraz opinii publicznej. To, czego nie mogę zaakceptować, to zarzucanie mi kłamstwa w celu ukrycia zbrodni, których nie popełniłam. Nie mam nic do ukrycia. Nie jest tajemnicą, że imprezowałam. Paliłam trawkę, eksperymentowałam z narkotykami, jeden z moich największych przebojów mówi o wciąganiu kresek w toalecie. W młodości niszczyłam swoje związki i zdradzałam. (...) Prawdopodobnie w sieci krąży więcej moich nagich fotek niż jakiejkolwiek innej kobiety w historii. Ale prawda jest taka, że kiedy ponownie zeszliśmy się z Liamem, byłam w ten związek zaangażowana i mu oddana. Tu nie ma żadnych sekretów do ujawniania. Nauczyłam się na swoich błędach. Nie jestem perfekcyjna, nie chcę taka być, bo to nudne. Dojrzewałam na waszych oczach i w końcu dorosłam. Mogę przyznać się do wielu rzeczy, ale nigdy nie przyznam, że moje małżeństwo skończyło się przez zdradę. Liam i ja byliśmy parą przez dekadę. Mówiłam to już wcześniej i powtórzę, zawsze będę kochała Liama. Jednak w tym miejscu muszę podjąć zdrową dla siebie decyzję, by zostawić poprzednie życie za sobą. Dawno nie byłam tak zdrowa i szczęśliwa jak teraz. Z dumą mogę powiedzieć, że jestem teraz w zupełnie innym miejscu, niż byłam w młodości