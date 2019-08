Na swoje negatywne doświadczenia z PKP Janiak pożalił się na Instagramie wyjaśniając najpierw, dlaczego w ogóle zdecydował się na podróż pociągiem:

kiedy masz czas / nieplanowanie dużo czasu / a chciałem go mieć dla siebie / nie wracać z Gdańska samochodem / nie stać w korkach / móc się zdrzemnać / odpocząć / napisać tekst / nie prowadzić auta / dojechać bezpiecznie w 3h na czas / wybrałem PKP / @pkp_intercity /

Niestety okazało się, że był to zły wybór, bowiem podróż trwała znacznie dłużej, niż spodziewał się tego Olivier:

w Malborku staliśmy z godzinę / teraz w polu / za niebawem ma przyjechać po nas spalinowa lokomotywa!!! i przepchać do Iławy... / prawdziwe Inter City / pozdrawiam i tych co w korkach i tych co w takiej samej są dupie jak pasażerowie kilku pociągów w drodze znad morza i nad morze / gratuluję PKP / jak się ludzie pytają czemu nikt nie naprawi trakcji? Słyszą jest niedziela...

Olivier Janiak to nie jedyny celebryta zawiedziony standardami podróży PKP. Wcześniej na podróżowanie polskimi pociągami narzekały między innymi Tamara Arciuch, która musiała spędzić całą podróż przy toalecie oraz Doda, dla której podróż pociągiem PKP był "najgorszą podróżą w życiu".