Ta miłość zaczęła się jesienią ubiegłego roku. To wówczas Beata Tadla zamieściła na Instagramie pierwsze zdjęcie sugerujące, że w jej życiu pojawił się nowy mężczyzna. Zmęczona telenowelą rozstania z Jarosławem Kretem, tym razem szukała spokoju w ramionach kogoś spoza świata show biznesu. Jej wybrankiem został biznesmen Rafał.

Dotychczas zakochani spotykali się głównie w weekendy, bowiem Tadla wraz z synem mieszka w Warszawie, a jej ukochany na Dolnym Śląsku, gdzie prowadzi interesy. Jednak jak podaje "Fakt", zakochani byli zmęczeni częstą rozłąką, dlatego postanowili zamieszkać razem. Pierwszy krok zrobił ponoć ukochany Tadli:

Oświadczył Beacie, że jest gotowy na przeprowadzkę do stolicy. Od razu zaprosiła go do swojego domu. Teraz mieszkają razem – dowiedział się "Fakt" od znajomego pary.