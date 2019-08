Niedawno w sieci ukazały się reklamy specyfiku odchudzającego, który rzekomo stosowała Magda Gessler. Materiał promocyjny opatrzony jest dwie fotografiami restauratorki, na których widać różnicę w jej figurze, którą spowodował ponoć rzeczony "cudowny" napar. Gessler w trosce o swoich fanów, którzy mogliby nabrać się na promowany jej wizerunkiem i nazwiskiem środek o niewiadomym składzie, postanowiła przestrzec ich na Instagramie:

‼️ UWAGA OSZUSTWO ‼️

-

Po raz kolejny pojawiają się w sieci artykuły o „cudownym środku na odchudzanie” opatrzone moim wizerunkiem.

-

Jednoznacznie wyjaśniam ze JEST TO OSZUSTWO, a mój wizerunek został wykorzystany BEZPRAWNIE ‼️

-

Jest to sytuacja analogiczna do Kuby Wojewódzkiego, Magdy Mołek, Marcina Mellera, Kingi Rusin i ich niedawnych „cudownych inwestycji w kryptowaluty”...

-

Sprawą zajmują się już organy ścigania oraz dział prawny TVN.

-

Mimo wszystko ściskam gorąco!

MG