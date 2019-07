Sara Boruc, Anna Wendzikowska czy Katarzyna Burzyńska to celebrytki, które w mediach społecznościowych chwaliły się tym, jak szybko wróciły do formy po porodzie. Każdej z nich zarzucano, że promują nieralistyczne wzorce i wpędzają w kompleksy rzesze młodych mam, które potrzebują znacznie więcej czasu na powrót do dawnej figury.

Agnieszka Sienkiewicz, która tydzień temu urodziła swoje drugie dziecko, nie zamierza wpisywać się w ten trend. Aktorka nie wstydzi się tego, że kilka dni po porodzie jej brzuch wciąż jest mocno zaokrąglony:

Zdaje sobie sprawę, że mój „po-ciążowy” brzuch nie odpowiada instagramowym standardom, próbowałam wciągnąć ale się cholera nie daje

Wiele świeżo upieczonych mam z pewnością będzie Agnieszce wdzięcznych za ten post.