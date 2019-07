Anna Lewandowska często publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia, na których widać, że Klara towarzyszy jej na sali ćwiczeń podczas treningów. Obserwując swoją sławną mamę, dziewczynka sama garnie się do sportu i uczy się, że wysiłek to najlepsza droga do sukcesu.

Ostatnio Klara zrobiła postępy w pływaniu, czym Anna pochwaliła się na Instagramie:

Moja mała pływaczka, seria nr 2.✌️

Fascynujące uczucie móc obserwować progres na.. własnym dziecku 👶❤️ Czasami zastanawiam się, czy Klara woli metodę małych kroczków👣 czy rzut na głęboką wodę🐳 🙈 SPORT uczy- napisała dumna mama