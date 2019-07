Na swoim Instagramie Michał Piróg opublikował zdjęcie, na którym tuli się do swojego partnera. Tancerz napisał także, w jakim społeczeństwie chciałby funkcjonować:

Marzy mi się żeby świat dowiedział się o każdym lekarzu, strażaku, bankierze, policjancie, nauczycielu, piosenkarzu, aktorze, żołnierzu, projektancie, księdzu . Który jest częścią społeczności LGBTQ+. Tak my również was leczymy, chronimy, karmimy, walczymy za waszą wolność, ubieramy, bawimy, służymy. Nasi drodzy hetero przyjaciele. Robimy to z przyzwoitości i wiary, że musimy się wszyscy szanować i wspierać