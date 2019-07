Przeszukując prywatne archiwa, Maryla Rodowicz trafiła na wspólne zdjęcie ze Zbigniewem Wodeckim, które podpisała takim wspomnieniem:

#znalezione #Zbyszek Wodecki # jaki to byl cieply czlowiek # sypal dowcipami # po prostu uroczy kolega # a do tego ta wyjatkowa muzykalnosc #na probach w Opolu zbieralam szczeke z podlogi jak on czysto i bez wysilku spiewal #ech zycie

Pod postem Maryli żal po stracie Zbigniewa Wodeckiego wyraziły między innymi Cleo i Magda Steczkowska