Poznali się w 2011 roku, kiedy Michał Szpak wziął udział w "Tańcu z gwiazdami". Jego taneczną partnerką została wówczas Paulina Biernat. Po zakończeniu programu muzyk i tancerka wielokrotnie byli widywani razem, nigdy jednak nie potwierdzili, że są w związku. Pytany o tę relację w wywiadach Szpak albo unikał odpowiedzi, albo mówił o łączącej go z Pauliną przyjaźni.

Wczoraj na swoim Instagramie zamieścił zdjęcie, na którym Biernat siedzi na jego kolanach i wtula się w jego ramię.

Fani błyskawicznie zasypali artystę pytaniami o związek, on jednak konsekwentnie milczy. Czy to zdjęcie faktycznie jest dowodem na to, że Michał Szpak i Paulina Biernat są parą?