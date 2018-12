Michał Szpak znany jest ze swojego oryginalnego wyglądu i jak się okazuje, eksperymentował z własnym wizerunkiem już od dzieciństwa. Z tego powodu o mały włos nie zostałby dopuszczony do pierwszej komunii:

Dość traumatyczne mam przeżycia związane z Kościołem z racji tego, że w momencie kiedy brałem pierwszą komunię, to miałem krótkie włosy i takiego loczka opuszczonego do pasa. Ksiądz powiedział, że nie dopuści mnie do komunii, jeśli tego nie zetnę. Na szczęście nad tym wszystkim czuwała moja mama, ale dla mnie to było traumatyczne przeżycie, że jednak gdzieś tam to społeczeństwo nasze jest piętnowane przez ludzi, którzy w ogóle nie powinni oceniać - cytuje wypowiedź artysty jastrzabpost.pl

To jednak nie koniec nieprzyjemnych doświadczeń Michała Szpaka z księżmi:

Druga sytuacja była dla mnie przedziwną sytuacją. Śpiewałem kolędy w kościele, w katedrze i ksiądz powiedział, że jestem satanistą, bo mam wytatuowany krzyż do góry nogami, gdzie nie miał świadomości, jakie ten krzyż ma dla mnie znaczenie – wyznał