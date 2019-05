Karierę na scenie rozpoczęła 20 lat temu i ma na swoim koncie zarówno wiele sukcesów, jak i skandali. Bez względu na to, czy lubimy jej muzyk, czy też nie, trzeba przyznać że jest jedną z bardziej wyrazistych postaci polskiego show biznesu. Fani Dody od dawna dopytują o jej książkową, lub filmową autobiografię. Niestety wszystko wskazuje na to, że będą musieli na nią jeszcze długo poczekać.

Zapytana przez Plejadę, o to, czy chciałaby przenieść swoją historię na filmowe dzieło, Doda odparła:

To byłoby gorzkie podsumowanie osoby, która przez 20 lat z miłości do muzyki była po prostu czołgana po podłodze jak szmata, a za każdym razem z godnością i uśmiechem stawała na tę scenę, bo znała swoją wartość. To nie byłby miły film. Ja się nigdy nad sobą nie użalałam

Chcielibyście zobaczyć film o Dodzie?