Pierwsze niepokojące doniesienia o zdrowi Jacka Rozenka pojawiły się w mediach w marcu. Wówczas aktor trafił do szpitala, gdzie stwierdzono ponoć stan przedzawałowy.

Teraz magazyn "Flesz" donosi, że Rozenek ponownie znalazł się pod opieką lekarzy:

Jacek Rozenek trafił do szpitala w połowie maja. Jego stan jest bardzo poważny. Od menedżerki aktora Barbary Muzyki dowiedzieliśmy się, że odwołał on występy, nagrania i szkolenia, bo czeka go kilkutygodniowa rehabilitacja.

Małgorzata Rozenek ponoć regularnie wraz z synami odwiedza byłego męża w szpitalu. Problemów zdrowotnych Jacka nie chciała jednak komentować w mediach:

Bardzo proszę o uszanowanie naszej obecnej sytuacji – odpowiedziała.