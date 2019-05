Jędrzejczak zadebiutowała w roli mamy w kwietniu 2017 roku, kiedy to na świecie pojawiła się jej córeczka Marcelina. Wczoraj gwiazda sportu podzieliła się z fanami kolejną radosną nowiną:

Kochać to dawać z siebie jak najwięcej każdego dnia.

Kochać własne dziecko to uczucie jakie poznałam dwa lata temu i każdego dnia doświadczam jeszcze bardziej :) Czasem zadaje sobie pytanie, czy można kochać bardziej albo inaczej - czy można tę miłość podzielić ❤️albo rozmnożyć ❤️? Każda kartka mojego życia nabiera barw, a już niedługo będę mogła się przekonać, jak to jest dawać siebie jeszcze jednej małej istotce 🤰👨‍👩‍👧❤️

