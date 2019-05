To naprawdę niesamowite uczucie móc zobaczyć Go po tylu miesiącach oczekiwania 🤗 Ta Kruszynka wniosła do naszego życia tyle szczęścia, ze nie jesteśmy w stanie tego wyrazić słowami 💙 10 maja 2019 to teraz najważniejsza data w naszym życiu 🍼 #newborn #mybabyboy #bestdayofmylife #endlesslove #purelove #familyfirst #babydream - napisała Janachowska na swoim Instagramie

Izabela Janachowska i jej mąż Krzysztof Jabłoński zostali rodzicami po raz pierwszy. Serdecznie gratulujemy.