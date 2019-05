Wszystkim maturzystom, życzę powodzenia😄😄😄 dajcie z siebie wszystko💪🏻❤️❤️❤️ - napisała Małgorzata na swoim Instagramie

I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie zdjęcie, jakie oprócz życzeń dla maturzystów opublikowała gwiazda. Zdaniem niektórych internautów bowiem jest ono zbyt prowokujące, bowiem Rozenek ma na nim bardzo duży dekolt i niestosowną minę. Głosów krytyki było sporo, celebrytka postanowiła jednak się bronić i wdała się z internautami w pyskówkę:

Pani Małgosiu, pomimo że bardzo Panią lubię, to na litość takie zdjęcie maturzystom?! Czy to się nazywa syndrom wieku? Może niech Pani wyśle synowi taką fotkę? Masakra, nie jestem zgorszona, bo normalna kobieta jestem i wszystko rozumiem - napisała jedn z internautek, na co Rozenek odpowiedziała:

Co to jest syndrom wieku? Mój syn ma dostęp do mojego IG, więc nie muszę mu wysyłać. I tak widzi. A jakie zdjęcie wysyła się maturzystom? W trumnie

Inna obserwatorka napisała:

Głupota Twoja nie zna granic. Wieczne proszenie się o uwagę

A Twoja hipokryzja. Spójrz na swój profil. A najlepiej nie zwracaj uwagi - odpisała Rozenek - Majdan

Nawet bez tych argumentów pozostaje niesmak. W pewnym wieku już nie wypada. Ale pani Rozenek "z wiekiem" coraz młodsza i w głowie coraz mniej - zarzuciła gwieździe inna internautka

A Ty z wiekiem coraz bardziej zgorzkniała i sfrustrowana. Nie wiem, co gorsze - odpowiedziała Małgorzata