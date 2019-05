Magda Gessler jest jedną z tych gwiazd telewizji, wobec której często padają podejrzenia o regularne stosowanie chirurgii plastycznej. Tymczasem ona sama zapewnia, że to nie prawda.

Ostatnio Magda opublikowała na swoim Instagramie post, w którym złości się na hejterów zarzucających jej poprawianie urody. Jak twierdzi bowiem, swój wygląd zawdzięcza wyłącznie dobremu makijażowi i stylizacji fryzur:

Litości kochani. Czy świat zwariował czy każe mi potwierdzić coś czego nie zrobiłam żeby przytaknac opinii czarujących dziennikarzy bajkopisarzy:)))???? Jak to jest??? Nie zrobiłam żadnej operacji plastycznej! Nie powiekszylam ust tak jak piszecie!!! . Miło mi że doceniacie mój makijaż bo to jego zasługa:). To jest prawdziwa magia! Makijaż czyni cuda. Uwierzcie mi. Powiększa usta, zmniejsza nos, modeluje twarz..zmienia każdą kobietę nie do poznania:)). Może i potrzebowałbym zabiegów??

Gessler twierdzi, że nawet gdyby chciała poddać się zabiegom plastycznym, to nie znalazłaby na to czasu:

Tak, Z chęcią zrobiłabym powieki bo mam nadmiar ale kiedy?? Moje życie jest w biegu!! To rollercoaster.. bez snu, bez przerwy. a na zabiegi trzeba mieć czas, którego ja nie mam nawet na 2godzinny masaż!!!! Co to za hejt!?!?!I to od kobiet?? Nie wierzę:(((. Mój wygląd na planie to zasługa cudownych i zdolnych kobiet, Darii oraz Reni od makeupu i Kasi Mąki od włosów :)))))) moj skarb!!!! .. dlatego nie piszcie bzdur, moim kosztem. Jestem sobą. Zawsze .. kobiety, nie dajcie się zwariować. Miłość i dobra energią też jest najlepszym makijażem :))))) wiecie to!?? To usmiechu zycze:)))) uwaga do hejterow- odczepcie się od moich ust!!! .. wysyłam wam nimi duuuuuze besosy:))) besos na hejt!!!!