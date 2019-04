Joanna Przetakiewicz znana jest ze swoich sukcesów na polu biznesowym. Jako założycielka domu mody La Mania podbiła polski rynek modowy i wyrobiła sobie mocną pozycję w rodzinnym show biznesie. W życiu osobistym Przetakiewicz również ma wiele, a dokładnie aż trzy powody do dumy. Są to jej ukochani synowie, którzy choć dawno wylecieli z rodzinnego gniazda, wciąż są dla swojej mamy źródłem energii i motywacji.

Obecnie cała trójka, wraz z mamą oraz jej obecnym partnerem Rinke Rooyensem i jego synem Rochem podróżuje po Stanach Zjednoczonych. Ten wspólny czas skłonił Joanną do przemyśleń na temat macierzyństwa:

Wiele razy słyszę to pytanie: Jaki jest Twój największy życiowy sukces? Jestem MAMĄ trzech wspaniałych, dorosłych synów. Oni razem i każdy z osobna są moim największym osiągnięciem. Wiem co to znaczy być samotną matką, wiem co to znaczy wychowywać dzieci, pracując i studiując jednocześnie. My kobiety zmagamy się z wieloma wyzwaniami i trudnościami jednocześnie, ale WARTO ♥️ Dla mnie synowie to największe źródło energii i motywacji, a także faktor szczęścia oraz satysfakcji. To SENS ŻYCIA NA ZAWSZE ♥️

