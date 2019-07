Kiedy okazało się, że Rinke Rooyens i Joanna Przetakiewicz są parą, wiele osób czekało na to, aż połączą swoje siły również zawodowo. Oni sami musieli do tego dojrzeć, ale w końcu zdecydowali się zrobić razem program. Jak podaje "Fakt", będzie to talk show, które wyprodukuje Rinke, a Joanna będzie jego gospodynią.

W rozmowie z Pudelkiem założycielka marki La Mania potwierdziła te doniesienia i dodała, że czuje ekscytację w związku z nowym projektem:

Nie mam żadnych obaw, dojrzałość polega na tym, żeby ich nie mieć, wszystkim dobrze się bawić i cieszyć z możliwości, które mamy. W związku z nową rolą czuję raczej ekscytację, nie strach. Nawet jeśli ten program nie będzie miał dalszego ciągu, chcemy się tym bawić.

Rinke Rooyens prowadzi ponoć intensywne rozmowy z jedną z komercyjnych stacji, która miałaby wyemitować talk show Joanny.