Operacje plastyczne to w show biznesie chleb powszedni. Większość gwiazd nie mówi jednak o tym wprost deklarując, że zmienione rysy twarzy i kształty ciała zawdzięczają specjalnym dietom. Agnieszka Woźniak-Starak dopiero po czasie zrozumiała, skąd bierze się ta dyskrecja

Chciałam być taka zabawna i szczera, przyznałam się do zrobienia biustu i dostałam za to manto. Dopisano do tego historię, która nie miała nic wspólnego z rzeczywistością. Wyciągnęłam z tego wnioski i teraz gdybym się nawet cała pocięła, to nigdy w życiu ze mnie tego nie wyciągniecie. Nie warto o tym mówić - powiedziała w rozmowie z "Galą"

Prezenterka wyznała także, że sporo przykrości w swoim życiu doznała od kobiet, a z drugiej strony spotkała na swojej drodze i takie, które w trudnych chwilach wyciągnęły do niej rękę. Jedną z nich była Alicja Resich - Modlińska, która zaproponowała jej miejsce w TVP2, kiedy jej pozycja w Jedynce była zagrożona.