Aktorka zachęca swoich fanów, by wykorzystać spotkania z rodziną i przyjaciółmi na uświadamianie ich, jak ważne jest członkostwo Polski w Unii europejskiej oraz zachęcanie do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego:

święta to dobry czas na małą agitkę przy rodzinnym stole 😜 nie zachecam do kłótni tylko do uświadamiania dlaczego mimo wielu mankamentów wspólna Unia ma sens i jest lepsza od nacjonalistycznej separacji 👍 głosujmy razem dla Europy.

Magdalena Cielecka zadeklarowała, że sama zamierza wziąć udział w wyborach do PE, które odbędą się 26 maja.