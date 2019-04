Plotki mówiące o tym, że Edyta Górniak ma nowego chłopaka krążyły w plotkarskich mediach od kilku tygodni. Dopiero niedawno jednak udało się przyłapać gwiazdę w towarzystwie nowego partnera, którym okazał się były piłkarz Tomasz Mazurkiewicz. Sportowiec towarzyszył Edycie na urodzinowym przyjęciu jej syna Allana, podczas którego nie szczędził jej czułych gestów i pocałunków.

Górniak, która nie raz sparzyła się na upublicznianiu swoich miłosnych relacji, tym razem jest niezwykle ostrożna w deklaracjach. Mazurkiewicz zaś, w rozmowie z "Fleszem" wyznał:

Co mogę powiedzieć, to to, że Edyta stała mi się bardzo bliska

Osoba z otoczenia pary zapewnia zaś, że choć na razie łączącą ich relację nie można nazwać związkiem, to wszystko jest na dobrej drodze ku temu. Tomasz Mazurkiewicz jest bowiem pierwszym mężczyzną, który nie tylko zdobył uznanie w oczach Edyty Górniak, ale także zaskarbił sobie sympatię jej syna Allana oraz najbliższych współpracowników.