Domagając się polepszenia swoich zarobków i ogólnych warunków pracy, nauczyciele dostali sporo wsparcia ze strony obywateli, ale narazili się także na ostrą krytykę. Wiele osób uważa, że ta grupa zawodowa nie powinna narzekać, bowiem nie wykonuje zbyt ciężkiej pracy.

Z takim argumentem nie zgadza się Karolina Korwin Piotrowska. Dziennikarka odwołała się do własnych doświadczeń z nauczaniem i stwierdziła, że praca nauczyciele to bardzo ciężkie zajęcie:

Byłam przez rok wykładowca na wyższej uczelni. Bardzo ciekawy i owocny czas. Tylko przez rok. Od tego momentu wiem jedno: każdy, kto mówi, ze nauczyciele nic nie robia, jest bezrozumnym stworzeniem. Jest nikim. To jest HARÓWA. I do tego ogromna odpowiedzialność za te dzieciaki. Za to, co będą miały, bądź nie, w głowach, w sercach.

Kiedy kończysz sprawdzać o 2 w nocy ostatnia prace domowa...

Trzymajcie się, dzielni ludzie, niedoceniani i pogardzani. Całym sercem z Wami❤️ #strajknauczycieli

Strajk nauczycieli wsparły także inne postaci polskiego show biznesu, w tym Anja Rubik, Magda Mołek, Kuba Wojewódzki i Dawid Podsiadło.