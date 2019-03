W sobotę prawicowe portale emocjonowały się faktem, iż Aleksandra Dulkiewicz, w asyście ochroniarza, kupiła w jednym ze sklepów sieci Biedronka pół litra wódki i dwie cole. Oburzenie mediów podzielili niektórzy politycy PiS, w tym Joachim Brudziński, który na swoim Twitterze napisał:

Może sprawdzę?🤔. Wpadnę do monopolowego z SOP, kupię pół litra i coś do popicia (raczej wodę niż Colę 🙂) i podrzucę zdjęcie #Newsweek. Oczywiście żartuję, po pierwsze w #WielkiPost nie piję, po drugie iść po flachę z ochroną to jak wysłanie #BOR po pizzę. #Obciach i #POpelina

Przy okazji tych publikacji pojawiło się także pytanie, dlaczego Biedronka udostępniła nagranie ze swoich kamer mediom. Sieć zapewniła, że to samowowla jednego z ochroniarzy, który zostanie pociągnięty za to do odpowiedzialności.

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele postów będących wyrazem wsparcia dla Aleksandry Dulkiewicz. Jeden z nich opublikowała Krystyna Janda:

Idę po pół litra i dwie cole ale nie do Biedronki - napisała aktorka podając dalej wpis innej internautki solidaryzującej się z prezydent Gdańska