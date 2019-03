Nigdy nie miała męża, samotnie wychowuje córeczkę, spełnia się zawodowo i podejmuje ryzyko, by realizować swoje pasje. To wystarcza, by narazić się tym, którzy rolę kobiety widzą zupełnie inaczej.

Ponieważ jak sama wyznaje w wielu wywiadach, na własnej skórze doświadcza stereotypów związanych z płcią, z okazji Dnia Kobiet Martyna Wojciechowska postanowiła zaapelować do swoich fanek:

Dziewczyny, dzisiaj nasze święto!🥳 Z całego serca życzę nam odwagi i determinacji do spełniania nawet najbardziej szalonych marzeń, wiary w siebie i wspaniałych ludzi obok, którzy pomogą rozwijać nasze skrzydła🦅

Wojciechowska podała także bardzo spektakularny przykład tego, że kobiety mogą żyć inaczej, niż chciałaby tego konserwatywna część naszego społeczeństwa:

I najważniejsze! Pamiętajcie, że nie ma jedynego słusznego modelu życia! Kobiety z grupy etnicznej MOSUO nie mają mężów, jedynie nocne schadzki z partnerami, z którymi mogą, ale nie muszą być w stałych związkach. W ich jezyku nie istnieją takie słowa jak „mąż” czy „ojciec”, bo nie ma nawet takich ról społecznych. Jak same twierdzą daje im to WOLNOŚĆ! 😜