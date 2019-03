Do kampanii promującej Międzynarodowy Strajk Kobiet, który w tym roku w Polsce odbędzie się pod hasłem "Kobiety przeciwko nienawiści", zachęcają popularne dziennikarki, celebrytki i aktorki. Wśród nich Maja Ostaszewska, która wcześniej aktywnie wspierała także odbywające się w naszym kraju "Czarne protesty"

Już jutro 8 Marca. Dzień III Międzynarodowego Strajku Kobiet, odbywającego się w 60ciu krajach świata. Możemy być dumne, bo to właśnie my Polki zapoczątkowałyśmy tę akcję. W tym roku, nasz dzień, obwołujemy Dniem Przeciw Nienawiści. Przeciw pogardzie i okrucieństwu, przeciw niesprawiedliwości. Nie zgadzamy się na agresję, wykluczenie, nietolerancję wobec drugiego człowieka. Ale także na okrucieństwo wobec zwierząt, na bezmyślną dewastację przyrody. Wejdźcie na stronę @strajk_kobiet i zobaczcie co będzie się działo. Bądźmy razem, solidarnie przeciw przemocy - napisała Maja na swoim Instagramie

Strajk Kobiet poparła także jej przyjaciółka, Magdalena Cielecka:



jutro 8 marca. dla mnie od wielu lat to dzień przypominania o prawach kobiet, nierównościach, demonach antyfeminizmu. to także data @strajk_kobiet dzień solidarności kobiet i wsparcia kobiet #strajkobiet #8marca #kobietyprzeciwnienawiści #feminizm #prawakobiet #równouprawnienie #womensrights #8M #międzynarodowystrajkkobiet #zaczęłosięwpolsce #internationalwomenstrike #parointernacionaldemujeres