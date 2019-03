Kiedy Sławomir zaczął szturmem zdobywać popularność na polskiej scenie, wszyscy zastanawiali się, skąd wziął się ten nowy gwiazdor disco polo. Ewa Kasprzyk twierdzi, że to ona stoi za jego sukcesem. W rozmowie z "Na Żywo" aktorka stwierdziła bowiem, że to ona wylansowała autora hitu "Miłość w Zakopanem"

Rzeczywiście, to ja wylansowałam Sławomira. Zaistniał dzięki mnie. Magda była wtedy moją asystentką. Przy okazji jednego ze spotkań przyniosła pyszne ciasto i powiedziała, że powstał ciekawy scenariusz teledysku, ale nie mają pieniędzy. Przeczytałam go i powiedziałam, że jeśli mam pracować za darmo, to chcę zagrać wszystkie trzy role. Przekonałam wszystkich, że to jedna kobieta w trzech różnych odsłonach. Zgodzili się i powstał najlepszy klip, dzisiaj to wiem.

Jesteście wdzięczni Ewie Kasprzyk za Sławomira?