Jak donosi Plotek, powołując się na informację od adwokata Macieja Szczakowskiego z kancelarii radcy prawnego Anna Bufnal, 15 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy ogłosił upadłość konsumencką Jacka Łągwy. Obecnie sprawą zajmuje się powołany przez sędziego syndyk.

Brak płynności finansowej, popadnięcie w stan niewypłacalności i niemożność regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych często prowadzą w jednym kierunku - do ogłoszenia upadłości. Upadłość konsumencka jest narzędziem, które pomaga wyjść z długów i rozpocząć życie od nowa - bez wierzycieli, niespłaconych zobowiązań i koszmaru zadłużenia - czytamy w oświadczeniu, opublikowanym przez plotek.pl

Przypomnijmy, że o problemach finansowych Jacka Łągwy media pisały już od dłuższego czasu. Dwa lata temu "Twoje Imperium" donosiło, że komornik zlicytował 350-metrowy apartament muzyka, by pokryć jego długi.

Jacek Łągwa nie jest jedynym muzykiem Ich Troje, który zbankrutował. Rok temu upadłość konsumencką ogłosił Michał Wiśniewski. Piosenkarz wyznał wówczas w jednym z wywiadów, że majątek zarobiony u szczytu popularności zespołu roztrwonił dość bezmyślnie:

To idzie oczywiście na głupoty, no bo na co możesz stracić takie pieniądze? Tu kupisz samochód, tu samolot, tam apartamenty w Tajlandii. W Tajlandii jeszcze nie jest tak drogo, ale zastanówcie się, ile kosztuje apartament w Warszawie.