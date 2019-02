Catherine Deneuve pojawiła się na festiwalu w Berlinie, gdzie promowała najnowszy film ze swoim udziałem "Pożegnanie nocy" poruszający temat muzułmańskich terrorystów. Przy tej okazji gwiazda apelowała, by nie łączyć imigrantów z terroryzmem, bowiem aktów przemocy dokonują często obywatele europejskich krajów.

Kiedy Fakt24 zapytał aktorkę, co sądzi o postawie polskich władze, które nie chcą zgodzić się na przyjmowanie imigrantów do Polski, odparła:

Moje przesłanie do Polaków jest proste. Zmieńcie rząd. Zawsze trzeba słuchać drugiego człowieka i starać się go zrozumieć. Nie oceniać i nie osądzać od razu. Najważniejsze, co mogę poradzić Polakom to tolerancja. Ze swojego doświadczenia wiem, że to przychodzi z czasem. Ja całe życie spotykałam się z innymi, otwierałam się na drugich. Teraz nie mam problemu, by ich zaakceptować.

Podczas gali "Cinema For Peace" w Berlinie Deneuve spotkała się Lechem Wałęsą. Wspólną fotką były prezydent Polski pochwalił się na Instagramie