Janiak i Malinowska są rodzicami 9-letniego Fryderyka, 7-letniego Chrystiana i 5-letniego Juliana. W wywiadzie dla portalu Anny Lewandowskiej Baby by Ann opowiedział o tym, jak trudne były początki ich rodzicielstwa:

Naczytałem się w rodzicielskiej prasie, że - kiedy dostajesz dziecko po raz pierwszy na ręce - to jest ten moment, kiedy po prostu rozpływasz się, od razu kochasz, chcesz dziecku wszystko ofiarować. A ja? Byłem bezradny, nie wiedziałem, co robić, jak się zachować - ujawnia. Moja żona leżała z rozprutym brzuchem na haju po jakimś leku, a ja nie wiedziałem, czy mam syna trzymać na rękach, przytulać czy pozwolić mu spać... Czułem odpowiedzialność, że muszę wspierać swoją kobietę, a dziecku zapewnić to, co jest mu potrzebne. Prawda jest taka, że te pierwsze parę miesięcy to był koszmar, chodziliśmy na rzęsach! Malina w kiepskim stanie i ten dźwięk laktatora, który opanował dom... To nie jest trudne tylko dla kobiety, dla drugiej strony również. To w ogóle jest rozwalenie pewnej relacji, bliskości, erotyki. Masz taki czas rozemłania wszystkiego, bałaganu w domu. No nie może być inaczej. Ważne jest, żeby na tym etapie być razem, wspierać się.

Olivier opowiedział także, jak zareagował na wieść, że zostanie tatą:

Po trzech cesarkach to już jest problem. Poza tym ja też nie mogę oczekiwać od mojej żony, że ona cały czas będzie rodzić dzieci - tłumaczy Janiak. Ona też ma prawo do własnego życia. Teraz po 9 latach zaczęła studia psychologiczne, wreszcie może zrobić coś dla siebie. My faceci, nawet jeśli bardzo staramy się być równoprawnymi rodzicami, to co by się nie działo, bez matki ani rusz. A jeśli macierzyństwo multiplikuje ci się razy 3? Zawsze będę wdzięczny Karolinie, że 7 lat swojego życia zawodowego, osobistego rozwoju poświęciła na to, żeby nasze dzieci miały najlepiej. Dziś jest taki moment, że chłopcy idą do szkoły, a ona może zacząć żyć choć odrobinę własnym życiem. Ma szansę i prawo mieć moment dla siebie, a matką nie przestanie być ani na chwilę.

Zapytany zaś o to, czy wraz z Karoliną planują więcej dzieci, odparł:

