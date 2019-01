Agnieszka Woźniak-Starak dołączyła do grona celebrytów zaangażowanych w walkę o los polskich dzików, które już od najbliższej soboty znajdą się na celowników myśliwych. Prezenterka jest oburzona, że uchodzący za miłośnika zwierząt prezes Jarosław Kaczyński pozwala na taki proceder:

Do rządzących: Łapy precz od dzików!!! Niszczycie wszystko, całą przyrodę! Niszczycie puszczę, drzewa, zwierzęta! Gdzie jest ich wielki miłośnik - prezes Kaczyński? Czy prezes kocha tylko własne koty?! Dlaczego z projektu ustawy o ochronie zwierząt zniknął zapis o zakazie hodowli zwierząt futerkowych, panie prezesie? Dlaczego pozwala pan na to barbarzyństwo??! Co wy wyprawiacie?! Przeszkadzają wam dziki, a nie przeszkadzają pedofile w polskim kościele!??? To ich wolicie chronić? Czy ktoś zatrzyma to szaleństwo??? Ludzie, to jest XXI w, środek Europy! JESTEM WŚCIEKŁA!

Przypomnijmy, że głos w sprawie odstrzału dzików zabrali także Michał Piróg, Kinga Rusin, Marcin Dorociński, Magdalena Boczarska i Edyta Herbuś. Czy politycy posłuchają oburzonych celebrytów? Przekonamy się już niebawem.