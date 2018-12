Wczoraj nowy prezydent stolicy ogłosił, że podczas tegorocznej imprezy sylwestrowej w Warszawie nie będzie pokazu fajerwerków.

Potwierdzam - w tym roku w Sylwestra #WarszawaNieStrzela. Podczas imprezy sylwestrowej organizowanej przez @warszawa nie będzie pokazu głośnych fajerwerków. Bąbel wygląda na zadowolonego- napisał na swoim Instagramie Rafał Trzaskowski

Ta decyzja prezydenta spodobała się wielu miłośnikom zwierząt, którzy od lat walczą o to, by sylwester nie był dla nich traumatycznym przeżyciem. Gest Trzaskowskiego doceniły także znane osobowości świata show biznesu. Karolina Korwin-Piotrowska, która sama ma trzy psy, napisała Brawo Brawo.

Agnieszka Woźniak-Starak zaś opisała, jak rok temu próbowała przekonać do takiej decyzji Hannę Gronkiewicz-Waltz, ta jednak zbyła ją informacją, że to nie miasto organizuje pokaz fajerwerków:

W zeszłym roku po konferencji prasowej warszawskiego Sylwestra zapytałam Panią Prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz, czy naprawdę musimy strzelać? Pani prezydent powiedziała – to nie my, to telewizja, nie mam na to wpływu. Telewizja zaś – to nie my, to miasto. Prawdy nie doszłam. I dlatego z całego serca dziękuję Rafałowi Trzaskowskiemu, to był naprawdę dobrze zainwestowany głos. Brawo!

P.S A najbardziej wdzięczne są moje psy. Zwłaszcza jeden, największy