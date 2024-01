Prezydent Andrzej Duda odniósł się do osadzenia w więzieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Duda wystąpił wspólnie z żonami skazanych: Barbarą Kamińską i Romą Wąsik.

Zostali skazani za swoje działania, ściganie korupcji - ocenił prezydent sytuację wokół polityków. Są pierwszymi od 1989 roku więźniami politycznymi - stwierdził Duda. Zapewnił, że zrobi wszystko, żeby politycy PiS zostali uwolnieni, bo uważa ich za "absolutnie krystalicznie uczciwych".

Także Barbara Kamińska i Roma Wąsik nie zgadzają się z aresztowaniem i uważają swoich mężów za "więźniów politycznych".

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik podjęli głodówkę

Mąż także rozpoczął głodówkę. Powiedział, że czuje, że tak musi i tak trzeba. Ciężko jest patrzeć na męża- powiedziała Roma Wąsik.

Mąż jest twardy i niezłomny. Jeśli chodzi o głodówkę, podjął tę decyzję w sposób racjonalny. Zobaczyłam go. Patrzę jako żona, więc serce mnie ściska. Powiedział mi, że jeżeli mogę, to żebym tutaj przyszła. Prosił też, aby pozdrowić ludzi, którzy dobrze życzą Polsce - przekazała z kolei Barbara Kamińska.

Barbara Kamińska: nagle wyrwano mi męża

Ja się czuję, jakbym miała urządzać życie na nowo bez męża - zaczęła. My bardzo pielęgnujemy nasz dom i zarówno my, jak i nasze dzieci mamy się w nim czuć bezpiecznie. Nagle wyrwano mi mojego męża i ja nie wiem, czy mój mąż będzie tam dwa lata. Za to, że ścigał korupcję i jest niewinny. Zakładaliśmy z mężem, że mogą być różne sytuacje. Pomimo tego, że mąż starał się chronić mnie jako żonę, to myślałam, że nie odważą się na coś takiego. Jest posłem. Jeżeli odważyli się podnieść rękę na posła, to jest coś niewyobrażalnego - powiedziała Barbara Kamińska.

Roma Wąsik o codzienności bez męża

Nie spodziewałam się tego, że zastanę taką rzeczywistość. Jak ja wstałam rano, tak, jakby mi zabrali męża w takim dosłownym znaczeniu. Wszystko stoi, kubek z herbaty, kluczyki, które gdzieś rzucił. I takie prozaiczne rzeczy - jest za zimno, trzeba zrobić cieplej. Ale jak? To zawsze robił on - mówiła z żalem. Wie Pani redaktor, ja dzisiaj jak do niego przyszłam, to się zapytałam, jak mam zwiększyć temperaturę na tym urządzeniu, żeby zrobiło się odrobinę cieplej. Wytłumaczył mi - powiedziała Roma Wąsik w TV Republika Danucie Holeckiej.