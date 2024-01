O zatrzymaniu Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego w związku z tzw. aferą gruntową głośno jest od wtorku. To wtedy obydwaj skazani prawomocnym wyrokiem sądu trafili do aresztu na warszawskim Gocławiu.

Pojawili się tam późnym wieczorem posłowie PiS z interwencją poselską.

Wśród nich był także Jarosław Kaczyński. Uwagę internautów i tych, którzy oglądali relacje spod aresztu na Gocławiu, przykuła starsza kobieta w białym moherowym berecie i futrze.

Kobieta w moherowym berecie pod rękę z prezesem PiS. Kim jest?

To ona szła i stała ramię w ramię z prezesem PiS, to ją Jarosław Kaczyński trzymał szarmancko pod rękę. Kim jest kobieta? Okazuje się, że to Teresa Mioduszewska, honorowa członkini Prawa i Sprawiedliwości, która w jesiennych wyborach parlamentarnych kandydowała do Sejmu z warszawskiej listy partii.

Nie zasiada, co prawda, w Sejmie, bo zdobyła zbyt małą liczbę głosów, ale działa lokalnie. Od 2018 roku jest radną dzielnicy Praga-Północ. Jest zadeklarowaną miłośniczką oryginalnych nakryć głowy.