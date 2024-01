Poszukiwani przez policję Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik od godz. 11 przebywali w Pałacu Prezydenckim. Zaprosił ich tam oficjalnie prezydent Andrzej Duda. Obaj politycy najpierw zrobili sobie zdjęcie z Andrzejem Dudą, a następnie wyszli do dziennikarzy na krótki briefing prasowy.

Reklama

Roma Wąsik: To dla mnie szok

Teraz głos w tej sprawie zabrała żona jednego z polityków, Roma Wąsik. Zrobiła to na łamach portalu wPolityce.pl.

Reklama

To nie pierwsze ciosy, które spadają na nas z Maćkiem, ale muszę przyznać, że to dla mnie szok. Nie ma go, bo go wzięli. Nie mogę się z nim skontaktować - napisała Roma Wąsik.

Apel Romy Wąsik: Nie możemy ich zostawić!

Żona Macieja Wąsika apeluje do polityków Prawa i Sprawiedliwości i prawicowych dziennikarzy o "niewygaszanie sprawy".

Ja was tylko proszę o jedno, nie zapomnijcie o nich! Bo ta opresyjna władza właśnie na to liczy, że będą dwa, maksymalnie trzy dni wzmożenia i to przyschnie - stwierdziła Roma Wąsik.

Roma Wąsik liczy na dużą frekwencję podczas manifestacji przed Sejmem 11 stycznia, gdzie "Polacy będą mieli okazję wyrazić solidarność z zatrzymanymi parlamentarzystami". Nie możemy na to pozwolić, nie możemy ich zostawić! - nawołuje.

Kim jest Roma Wąsik?

Reklama

Roma Wąsik rozpoczęła pracę w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w kwietniu 2019 r. jako ekspertka w Departamencie Nadzoru nad Środkami Zastępczymi. Rok później Departament zmienił nazwę na "Departament Nadzoru nad Chemikaliami" i Roma Wąsik została dyrektorką tego departamentu — informowała Wirtualna Polska.

Kontrowersje budził fakt, że żona ministra awansowała z ekspertki na dyrektorkę po kilkunastu miesiącach pracy, podczas gdy w większości instytucji publicznych i prywatnych firm wymagany jest o wiele dłuższy staż pracy na podobnym stanowisku.