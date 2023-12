Meghan Marke i książę Harry zostaną na Boże Narodzenie w Kalifornii

Meghan Markle, książę Harry oraz ich dzieci Archie i Lilibet prawdopodobnie spędzą święta Bożego Narodzenia w Kalifornii. Król Karol III raczej na pewno nie zaprosi ich na rodzinne obchody do Wielkiej Brytanii. Para szykuje się do świętowania i zapewne pakuje prezenty dla dzieci. Megan Markle powiedziała ostatnio, o czym marzy Archie. A to marzenie dość nietypowe jak na takiego malucha.

Meghan Markle moderowała rozmowę Misana Harrimana i Davida Oyelowo po specjalnym pokazie krótkometrażowego filmu fabularnego "The After". Projekcja odbyła się w prywatnej rezydencji w Montecito.

Archie Mountbatten-Windsor wie, czego chce

Misan Harriman, który wyreżyserował film "The After", jest znanym fotografem oraz bliskim przyjacielem Sussexów. Dzięki niemu Archie Mountbatten-Windsor odkrył nową pasję.

Misan pokazywał mu, jak robić zdjęcia, kiedy był z nami ostatnim razem. Kupiłam Archiemu aparat, a on powiedział: Ale to nie jest Leica, jaką ma Misan — ujawniła Meghan Markle podczas spotkania po projekcji "The After".

Powiedziałam: Nie dostaniesz Leiki! Nawet na Boże Narodzenie - doprecyzowała Meghan Markle.

Aparaty marki Leica są bardzo cenione przez profesjonalnych fotografów i przy tym bardzo drogie.