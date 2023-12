Bliscy żony Karola III po raz pierwszy wezmą udział w królewskim świętowaniu. Wg brytyjskich mediów do Sandringham przyjadą jej siostra Annabel, dzieci Tom i Laura z pierwszego małżeństwa z Andrew Parkerem Bowlesem oraz pięcioro wnucząt — Lola, Freddie, Eliza, Gus i Louis.

Sussexowie zaszczytu nie dostąpią

Na liście gości podobno zabraknie księcia Harry'ego i Meghan Markle. Wcześniej źródła "The Sunday Times" przekonywały, że Sussexowie na pewno przyjmą zaproszenie do spędzenia okresu świątecznego z resztą rodziny królewskiej. Teraz "The Daily Mail" twierdzi, że jeśli Harry i Meghan pojawią się w Sandringham, książę William i księżna Kate spędzą Boże Narodzenie z rodziną Middleton.

Media twierdzą, że król zaprosił młodszego syna i jego żonę na Boże Narodzenie, ale po publikacji skandalizującej książki pt. "Endgame" Omida Scobiego o rodzinie królewskiej zaproszenie zostało wycofane.

"W ostatnich tygodniach Sussexowie desperacko próbowali naprawić stosunki z królem Karolem, dzwoniąc z życzeniami w jego urodziny. Ich przyjaciele ujawniali, że para chciałaby zostać zaproszona do Sandringham na Boże Narodzenie. Z tego, co słyszałem, każde zaproszenie zostanie wycofane" — powiedział brytyjski ekspert ds. rodziny królewskiej Richard Eden dziennikarzom "Daily Mail".

Harry i Meghan po raz ostatni spędzili Boże Narodzenie z członkami brytyjskiej rodziny królewskiej w 2018 r. Potem świętowali już w Stanach Zjednoczonych.

Szef kuchni ma kłopot

Wielka impreza bożonarodzeniowa przysparza pracy zespołowi kucharskiemu w Sandringham. Skomponowanie menu i przygotowanie odpowiedniej ilości jedzenie będzie wyzwaniem dla szefa kuchni.

Za czasów Elżbiety II przygotowywano w Sandringham menu bożonarodzeniowe dla ok. 30 osób. W tym roku trzeba będzie nakarmić ponad 50-osobowe grono.

Szef kuchni Flanagan został zobowiązany do przygotowania nowego zestawu potraw na świąteczne śniadania, obiady i kolacje oraz zestawu przekąsek serwowanych w przerwach między posiłkami głównymi. Jak donoszą brytyjskie media zamówiono już odpowiednią ilość składników, by przygotować bożonarodzeniowy pudding, czyli tradycyjną świąteczną potrawę. Pełen bakali, aromatyczny christmas pudding był ulubionym daniem Elżbiety II.

Szef Flanagan musi również przygotować potrawy, które będą odpowiednie dla dzieci. A będzie ich w tym roku w Sandringham o wiele więcej niż do tej pory.