We wtorek Donalda Tuska wygłosił exposé. Potem była sesja pytań i odpowiedzi do nowego premiera. Liderowi PO nie było jednak dane odnieść się do wszystkich zagadnień. Przerwał mu poseł Konfederacji Grzegorz Braun, który opuścił salę obrad i poszedł zgasić za pomocą gaśnicy zapaloną z okazji świąt chanukiję. Do sieci momentalnie trafiły nagrania z incydentu. Czyn Grzegorza Brauna spotkał się z zalewem krytyki.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wykluczył posła Brauna z obrad Sejmu. Podkreślił, że "to nie powinno nigdy mieć miejsca i jest policzkiem dla polskiego Sejmu", a zachowanie Brauna nazwał "niemądrym".

Hołownia podkreślił, że "nie będzie żadnej tolerancji dla rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu i jakichkolwiek innych dewiacji" w Sejmie. Poinformował także, że wobec posła zostanie skierowany wniosek do prokuratury.

Celebryci krytykują zachowanie Grzegorza Brauna

Przez internet przetoczyła się fala oburzenia wywołana przez działania Grzegorza Brauna. Michał Piróg, juror "Top Model", który ma żydowskie pochodzenie, skomentował incydent krótko i dosadnie. Opublikował zdjęcie Brauna z podpisem: "dzban".

Piróg nie był jedyną osobą publiczną, która odniosła się do postępku posła Konfederacji. Beata Tadla wyraziła życzenie, "tego odrażającego typa wysłać na badania psychiatryczne", Joanna Racewicz pisała o "warcholstwie w czystej postaci", a Piotr Gąsowski osobiście zwrócił się do polityka, grzmiąc: Braun! Ty idioto! Coś narobił, chamie! Kogo ty reprezentujesz, antysemito?!

Wypowiedziała się także m.in. dziennikarka Monika Olejnik.

Koniec Brauna w Sejmie! Tacy ludzie nie mają prawa zasiadać w Sejmie demokratycznego, cywilizowanego kraju! Hańba, skandal i wstyd na cały świat. Czy to jest noc kryształowa w wykonaniu Brauna??? Stanowczo protestuje! Jestem oburzona! Wszyscy powinniśmy stanowczo zaprotestować PONAD PODZIAŁAMI! - napisała.