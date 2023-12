Iga Świątek idzie jak burza. Przygotowuje się właśnie do rozpoczęcia kolejnego sezonu na światowych kortach i 11 grudnia rozpoczęła 81. tydzień na szczycie rankingu WTA. Polka pozostanie numerem jeden co najmniej przez kilka kolejnych tygodni i znów zmniejsza dystans do największych legend żeńskiego tenisa.

22-latka po wygranej w kończącym sezon 2023 turnieju WTA Finals odzyskała pierwsze miejsce w rankingu WTA. Polka zajmuje dziesiąte miejsce w tabeli wszech czasów pod względem tygodni spędzonych na szczycie rankingu.

Święta pod palmami

Okazuje się, że Iga Świątek w tym roku święta spędzi poza Polską. Weźmie udział w turnieju pokazowym w Abu Zabi, który odbędzie się w dniach 21-24 grudnia. Jak powiedziała w rozmowie dla "Dzień dobry TVN", będą przy niej jej bliscy.

Dołączą do mnie w Abu Zabi. Będzie na pewno inaczej. Nie będzie śniegu, będzie ciepło. [...] Tam jest bardzo dużo dekoracji świątecznych. Akurat rok temu byłam w Dubaju i widziałam, że też te wszystkie resorty, hotele obchodzą święta, więc mam nadzieję, że to trochę pomoże – wyznała w rozmowie z dziennikarzem TVP Sport

Iga Świątek fanką winylowych płyt

Iga została zapytana o to, co chciałaby dostać pod choinkę.

Co bym chciała dostać pod choinkę? Płyty winylowe, klocki Lego zawsze są dobrym pomysłem, ale ogólnie nic nie potrzebuję, więc może coś sentymentalnego. Tego nigdy nie za wiele — powiedziała liderka światowego rankingu.

Tymczasem na Instagramie Iga Świątek pokazała zdjęcie, na którym rozpakowywała prezent. Okazuje się, że tenisistka dostała płytę winylową "Midnights" Taylor Swift. Wokalistka jest jedną z ulubionych artystek sportsmenki.