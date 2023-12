Misiek Koterski przez lata zmagał się z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. Przyznał, że w walce z uzależnieniami bardzo pomogła mu głęboka wiara w Boga.

– Uklęknąłem i poprosiłem Boga, żeby dał mi siłę do walki z chorobą i uwolnił mnie od obsesji picia i ćpania. Obiecałem Mu, że jeśli mnie wysłucha, to zrobię wszystko, by już do tego nie wrócić. I stał się cud. Następnego dnia obudziłem się i nie miałem ochoty sięgnąć po alkohol. Nie trzęsły mi się ręce, nie miałem żadnych objawów odstawienia. A ja przecież od 14. roku życia codziennie byłem upojony – powiedział w rozmowie z Plejadą.

Reklama

Dziewięć lat w trzeźwości Miśka Koterskiego

Dziewiątą rocznicę trzeźwości Misiek Koterski świętował na początku grudnia br. w towarzystwie najbliższych — partnerki Marceli Leszczak i syna Fryderyka. Na zdjęciach opublikowanych na Instagramie widać uśmiechniętego aktora oraz tort ze świeczką w kształcie dziewiątki.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Czwartego grudnia strzeliło mi 9 lat w trzeźwości !!! Od 9 lat żyję bez żadnych substancji zmieniających świadomość (alkohol, narkotyki, leki, itp...) i z ręką na sercu mogę wam powiedzieć, że są to najlepsze lata mojego życia. Pełne trudów, wzlotów i upadków, pełne skrajnych uczuć od smutku i rozpaczy po przez ogrom radości i euforię. Ale przeżytych bez żadnego tłumienia z pełną ich świadomością !!! W końcu poczułem smak prawdziwego życia z jego pięknem i niedoskonałościami. W końcu wydostałem się z niewoli i iluzji w której żyłem w przez lata. W końcu wybaczyłem sobie i wszystkim dookoła, wyzbyłem się uraz i żalu i poczułem ogrom miłości do siebie i innych ludzi – napisał Misiek Koterski.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Reklama

Codzienna walka Miśka Koterskiego

Jak podkreśla, bywa, że jest mu trudno, a codzienność staje się walką. On jednak nie poddaje się. Oczywiście ciągle doświadczam wzlotów i upadków i codziennie zmagam się z samym sobą i lękami, które się budzą we mnie każdego dnia. I mam świadomość, że życie to jest praca na całe życie. Ale mimo to czuję ogromną wdzięczność i szczęście, bo tak jak już pisałem, wszystko co najlepsze spotkało mnie w trzeźwym życiu. Rodzina, syn, przyjaźń, sukcesy zawodowe. Kiedy dzisiaj ktoś by mnie zapytał, jakie jest moje życzenie urodzinowe, to bez wahania odpowiedziałbym, przeżyć to życie w trzeźwości do końca swoich dni, żeby móc świadomie zaznać wszystkich jego smaków z sukcesami i porażkami włącznie – wyznał Misiek Koterski.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Fani Miśka Koterskiego trzymają kciuki

Aktor podziękował wszystkim, którzy mu kibicują.

Dziękuję wszystkim, którzy są ze mną i dają mi wsparcie na tej drodze – podkreślił.

Posypały się natychmiast gratulacje, słowa otuchy i podziwu.

Jesteśmy dumni z Ciebie; Panie Michale ogromne gratulacje; Bardzo Cię cenię za szczerość, za wytrwałość, za mądrość… Trzymam kciuki i życzę szczęścia; Kolejnych cudownych lat Misiek – napisali internauci pod postem Miśka Koterskiego.

Aktor ma 43 lata. Jest synem reżysera Marka Koterskiego. Zagrał u ojca m.in. w filmach "Dzień świra" i "Wszyscy jesteśmy Chrystusami". Wystąpił również w takich produkcjach jak m.in. "Gierek", "Porady na zdrady" czy "Kac Wawa".