Sława Mikołajczyk debiutowała w pierwszej połowie lat 60. XX wieku. Współpracowała m.in. z takimi zespołami jak: Alibabki, Luxemburg Combo, Karmazyn, Nastolatki, Ricercar 64, Izomorf 67, Kanon Rytm, Quorum, Ptaki, Czerwono-Czarni, Pro Contra oraz Krystof Band, który towarzyszył Krzysztofowi Krawczykowi podczas występów w USA.

Reklama

Z Trubadurami Sława Mikołajczyk zdobyła nagrodę na festiwalu w Opolu. Jej wykonanie piosenki "Ondraszek" przeszło do historii polskiego big-bitu. Z zespołem Quorum zaśpiewała przebój "Ach, co to był za ślub". Artystka z zmarła 22 listopada 2023 roku. Ostatnie dni życia spędziła w szpitalu.

O odejściu Mikołajczyk napisali w mediach społecznościowych m.in. jej znajomy Zbigniew Rabiński oraz Marian Lichtman z Trubadurów.

Odeszła nasza wspaniała piosenkarka Sławka Mikołajczyk, pierwsza solistka Trubadurów. Jest nam bardzo smutno – napisał Marian Lichtman na Facebooku.