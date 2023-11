We wtorek Sejm kontynuował pierwsze posiedzenie nowej kadencji. Posłowie wybrali czterech nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Dyskusja była burzliwa. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia debiutował w roli prowadzącego obrady. Studził emocje, kierował sejmowym ruchem. Podczas obrad w pewnym momencie na mównicę sejmową wszedł Zbigniew Ziobro i domagał się udzielenia mu głosu. Internauci czujnie obserwowali, co się dzieje w sali obrad przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Pojawiło się mnóstwo ciekawych i bardzo zabawnych komentarzy. Zapraszamy do obejrzenia.