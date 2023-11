W instagramowym filmiku dwuletnia Nadzieja, pierworodna córka Zofii i Andrzeja, pokazuje wydruki z USG swojej mamy i mówi: "To jest moja siostrzyczka".

Zofia Zborowska będzie mieć drugą córkę

Już się nie bardzo da ukrywać, bo brzuszek zaskakująco szybko rośnie, a Zosia Zborowska sapie jak szalona. Takiego newsa mamy dla Was. 2024 rok szykuje się być rokiem wyśmienitym - napisano pod filmikiem na profilu Zborowskiej. Zosia i Andrzej będą już niedługo wychowywać dwie córeczki.

Pod postem posypały się gratulacje fanów: Wspaniała nowina. Aaa, przesłodkie. Gratulacje dla Was!; Dużo zdrowia, Zosiu; Cudowna rodzinka i będzie jeszcze wspanialsza!

Zofia Zborowska-Wrona i siatkarz Andrzej Wrona po raz pierwszy publicznie pojawili się razem na Gali Mistrzów Sportu w styczniu 2019 r. Aktorka w wywiadach szczerze opowiada o ich związku.

Zofia Zborowska o randkach z Andrzejem Wroną

Przez wiele randek się tylko całowaliśmy. W opór! Nawet chyba przed utratą dziewictwa tyle nie czekałam. On bardzo chciał mi udowodnić, że nie jestem jego kolejną przygodą. Na 16. randce poszliśmy ze sobą do łóżka. Już w pewnym momencie liczyłam, bo myślałam, że może on mnie jak koleżankę do całowania traktuje. Nawet śmiałam się z przyjaciółkami, czy to wszystko na pewno idzie w dobrym kierunku. Ale tak z perspektywy czasu myślę, że budowanie relacji z facetem przed pójściem do łóżka jest czymś tak ważnym i tak pięknym, że potem jak faktycznie trafiamy do tego łóżka, jest to coś przepięknego – wyznała aktorka. Ślub wzięli 13 sierpnia 2019 r. w Trębkach Nowych. Pod koniec lipca 2021 r. na świat przyszła córka Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony, której nadali imię Nadzieja.