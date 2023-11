Robbie Williams to jeden z najpopularniejszych brytyjskich wokalistów. W przyszłym roku skończy 50 lat. Muzyk obchodzi 25-lecie kariery artystycznej. Ma na swoim koncie takie hity jak "Feel" czy "Angels". Nowa płyta „XXV" Williamsa bije teraz rekordy popularności. Artysta zaczynał karierę od współpracy z formacją Take That.

Reklama

Robbie Williams ma problemy z potencją

Muzyk w rozmowie z "The Sun" przyznał, że ma problemy ze zdrowiem i przechodzi andropauzę. Ma mniejszy apetyt na seks, cierpi na bezsenność, a jego włosy nie są już tak gęste jak kiedyś.

Reklama

Włosy przerzedzają się, testosteron mnie opuścił, serotoniny tak naprawdę nie ma, a dopamina pożegnała się ze mną dawno temu. Zużyłem wszystkie naturalne dobre rzeczy. Mam andropauzę - wyznał.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Reklama

- Moja córka mówi do mnie: "Tatuś jest leniwy". Nie lubię określenia "leniwy", ponieważ tak mnie opisywano, gdy byłem młodszy. W rzeczywistości jestem po prostu cholernie wykończony tym, co zrobiłem sobie w latach dziewięćdziesiątych i po 2000 roku - powiedział.

Robbie Williams o anoreksji

Artysta opowiedział też, że cierpiał na anoreksję, przez pewien czas zjadał zaledwie jednego banana dziennie, a więc dostarczał organizmowi tylko 90 kalorii. Zmagał się też dysmorfofobią (body dysmorphic disorder), czyli zaburzonym postrzeganiem swojego wyglądu.

Od ilu lat Robbie Williams jest trzeźwy?

Robbie Williams jest trzeźwy od ok. 20 lat. Z powodu nadużywania alkoholu i narkotyków trafiał do szpitala. Normą bywało dla niego wypijanie co najmniej jednej butelki mocnego alkoholu dziennie.Był też seksoholikiem.

Robbie Williams związany jest z amerykańską aktorką Aydą Field. Pobrali się w 2010 roku. Para wspólnie wychowują czwórkę dzieci Teddy'ego, Charliego, Coco i Bea.