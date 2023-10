Media skwapliwie katalogują kolejnych ukochanych Ratajkowski. 32-letnia supermodelka ostatnio spotykała się m.in. z amerykańskim komikiem Pete'em Davidsonem, artystą Jackiem Greerem i Harrym Stylesem. W 2022 r. Emily rozstała się z mężem, Sebastianem Bear-McClardem. Emily Ratajkowski ze związku z byłym już mężem ma syna, któremu nadano imiona Sylvester Apollo.

Nowa miłość Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski ostatnio jest widywana z francuskim, 27-letnim komikiem, to Stéphane Bak. Stéphane i Emily całowali się namiętnie na ulicach Paryża. Nie uszło to uwadze paparazzi.

Stéphane Bak to gorące nazwisko nad Sekwaną. Zaczął błyskotliwą karierą, gdy miał 16 lat. Zyskał wtedy miano "najmłodszego komika we Francji". Gra też w filmach, wystąpił m.in. w "Seuls" Davida Moreau i "Asteroid City" Wes Anderson.

Nagie sukienki Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski słynie ze swoich skąpych kreacji, które prezentuje na czerwonych dywanach. "Naked dressing" to jej wizytówka. Swoimi nagimi sukienkami Emily przesuwa granice kontrowersji. O odzyskiwaniu kontroli nad swoim ciałem również poprzez to, co nosi, influencerka pisała w książce "Moje ciało".

Do jej najbardziej wiralowych stylizacji należą kreacje z oscarowego afterparty "Vanity Fair", na który wybrała nagą, siateczkową sukienkę Feben, kreacja obsypana perłami z afterparty MET Gali projektu Dilary Findikoglu, czy siateczkowa naked dress z 50. urodzin magazynu "W".

Emily Ratajkowski jest amerykańską aktorką i modelką. Urodziła się w Londynie, a dorastała w miejscowości Encinitas w Kalifornii. Jej rodzice są artystami – ojciec John Ratajkowski jest malarzem pochodzenia polskiego, a matka Kathleen Balgley brytyjską pisarką. W wieku 14 lat podpisała kontrakt z agencją modelek Ford Models, równolegle z pracą modelki ukończyła szkołę średnią. Występowała głównie w kampaniach firm odzieżowych. Emily wystąpiła również w teledysku do piosenki "Blurred Lines" Robina Thicke'a, Pharrella Williamsa i T.I.'ego oraz "Love Somebody" Maroon 5. Ma na swoim koncie także kilka ról aktorskich.